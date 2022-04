Calais : un homme retrouvé mort dans un logement associatif

Il est vu pour la dernière fois lundi matin. Cet homme d'une cinquantaine d'années descend depuis le logement de l'association d'entraide du Calaisis, qu'il occupe rue Monseigneur-Piedfort, à Calais, dans le local pour demander des photocopies de pièces d'identité. Le lendemain, vers 15h30, un bénévole monte lui apporter les photocopies. Il retrouve la victime morte, allongée sur son lit.

Retrouvé "dans une mare de sang"

"Il était dans une mare de sang", explique le président de l'association Jean-Luc Hingrand. Il décrit un homme solitaire, sans famille. "Parfois, on ne le voyait pas pendant deux semaines." La victime était bénévole au sein de l'association pendant deux ans, entre 2018 et 2020. "On a dû arrêter sa participation à cause de problèmes d'alcool", ajoute le président de l'association. Selon lui, il n'y avait pas de traces de violences sur le corps. L'enquête de police devra déterminer les causes de ce décès. L'association compte environ 2.000 bénéficiaires dans le Calaisis.