Calais : un immeuble et une maison occupés par des militants en soutien aux exilés

Depuis plusieurs jours, au moins une dizaine de personnes occupent une maison de la rue Frédéric Sauvage, quartier des Fontinettes, à Calais. Et depuis lundi, d'autres se sont également installés dans le quartier du Fort-Nieulay, rue d'Ajaccio où ils ont investi un immeuble inhabité d'une cinquantaine d'appartements haut de 30 mètres. Il appartient aux collectivités via le bailleur social Terre d'Opale Habitat.

Ces deux bâtisses ont vocation à être démolies. Les militants dénoncent un trop grand nombre de logements vides à Calais qui pourraient servir à héberger les sans-abris et les exilés.

Un "habitat partagé" pour les sans-abris

A travers cette action, ces militants pointent notamment les démantèlements et expulsions à répétition des exilés. Leur but est de créer à terme un habitat pour les personnes sans logement, "nous on réquisitionne les habitations vides, pas les domiciles occupés, rapporte un militant rue Frédéric Sauvage qui vivait jusqu'à maintenant dans sa voiture. Ce lieu, on veut le garder pour la vie, j'en ai besoin pour vivre. On veut créer un habitat partagé, un espace d'organisation politique entre des personnes avec et sans-papiers."

On veut mettre la pression pour que cela n'arrive plus

Depuis plusieurs jours, des soutiens apportent des couvertures et de la nourriture. Un espace cuisine est installé. "On envisage de mener des actions en justice, de visibiliser qu'encore une fois à Calais les droits sont bafoués, commente Anna. On veut mettre la pression pour que cela n'arrive plus."

Deux dépôts de plainte

Le propriétaire de la maison rue Frédéric Sauvage et le bailleur social de l'immeuble du quartier Fort-Nieulay ont porté plainte. "Nous soutenons ces dépôts de plainte. Ces personnes doivent être expulsées et au plus vite, indique Philippe Mignonet, adjoint à la mairie de Calais en charge de la sécurité. C'est du même acabit qu'à Notre-Dame-des-Landes. Ces personnes font du militantisme politique et anarchiste mais elles ne feront pas ça à Calais."

Une ordonnance du tribunal est attendue ces prochains jours, les militants pourraient être expulsés. Des forces de l'ordre restent au pied de l'immeuble. L'action a été annoncée sur les réseaux sociaux dans un communiqué publié sur Twitter avec le compte Calais Logement Pour Toustes.