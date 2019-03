Calais : une cinquantaine de migrants montent à bord d'un ferry dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre

Calais, France

Alors que les tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées ces derniers mois sur des embarcations de fortune, c'est la première fois qu'autant de migrants arrivent à pénétrer sur le port et monter à bord d'un ferry. Une centaine d'entre eux se sont introduits illégalement dans l'enceinte, samedi soir, entre 21h15 et 21h30. La moitié a réussi à grimper à bord d'un ferry de la compagnie DFDS, qui venait d'accoster en provenance de Douvres, à l'aide d'une échelle de secours, et en profitant de la marée haute.

La police est intervenue très vite. D'abord, les passagers et les voitures sont évacués, avec des fouilles minutieuses pour chaque véhicule, puis les poids-lourds, là aussi inspectés de fond en comble. Les forces de l'ordre peuvent donc ensuite examiner les lieux et repérer les migrants. Certains sont cantonnés dans une salle du ferry. Une vingtaine de migrants sont aussi interpellés sur les quais. Lors de l'intervention deux exilés tombent à l'eau. L'un regagne la rive par ses propres moyens, l'autre est repêché par les pompiers et conduit à l'hôpital en légère hypothermie. Un marin a également été légèrement blessé dans une altercation avec un migrant.

Très déterminés, quatre hommes se sont réfugiés sur la plateforme supérieure du ferry, tout en haut de la cheminée. Pour les déloger, les forces de l'ordre ont fait appel aux GRIMP, les sapeurs-pompiers du groupement en milieu périlleux. L'inquiétude, c'était qu'ils tombent, avec le vent et de la pluie.

Au total, 46 migrants sont placés en garde à vue et seront poursuivis, indique la Préfecture du Pas-de-Calais. Pour que cette intrusion soit aussi massive et préparée, les autorités suspectent une intervention de passeurs.