Calaisis : un chauffeur de camion décède après une altercation avec des migrants

Une enquête pour coups mortels a été ouverte après le décès d'un chauffeur de camion de nationalité portugaise dimanche soir sur l'aire d'autoroute de l'Epitre, sur l'autoroute A16, une aire connue pour les tentatives de montées de migrants dans les camions. Selon les éléments communiqués par le procureur de la République de Boulogne-sur-mer, les pompiers ont été appelés sur place vers 22h30 par le co-conducteur du chauffeur décédé, lui aussi de nationalité portugaise et qui a été témoin des faits.

Le chauffeur de camion a voulu faire descendre trois migrants de son poids-lourd. Il a alors reçu un coup de poing par l'un des migrants, au niveau de l'arcade. Il est ensuite remonté dans sa cabine et il a fait un malaise cardiaque 5 minutes plus tard. Il a alors perdu connaissance et est décédé sur place. Selon les premiers éléments, le chauffeur prenait un traitement pour le cœur, il était en surpoids et également fumeur. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches de Calais. Selon une source proche du dossier, le chauffeur avait "signalé par téléphone la présence de migrants dans sa remorque."