Calaisis : une mystérieuse ficelle entaille les ailes d'un avion de tourisme après un vol

Une catastrophe évitée de justesse dans le Calaisis, dimanche soir. A l'issue d'un vol à l'aéroport de Marck-en-Calaisis, on a retrouvé les deux ailes de l'appareil fissurées à cause d'une mystérieuse cordelette ! A bord, il y avait 4 personnes : un pilote et 3 enfants.

A gauche, le fin trait noir montre l'entaille dans l'aile et à droite la ficelle qui a causé les dégâts - Inconnu C'était un tour d'appareil de routine, comme après chaque vol. Dimanche soir, vers 18h15, Olivier Prudhomme, pilote et président de l'association "un enfant dans le ciel" qui organise des baptêmes de l'air régulièrement pour les enfants malades de la Côte d'Opale, remarque sur un avion de tourisme de retour de vol avec 3 enfants à bord un "trait noir, comme un trait de feutre, très très fin. En passant mon doigt, j'ai senti une rugosité. Pas de doute, c'est l'aile qui avait été atteinte". Il s'agit en fait d'une ficelle qui avait entaillé l'aile gauche sur 40 centimètres de large, soit environ le tiers de l'aile. Une mystérieuse ficelle ultra-résistante La ficelle ne mesure que 0,8 mm, elle est ultra fine mais elle a agi comme un fil à couper le beurre. Elle a entaillé l'aile droite sur 20cm, celle de gauche sur 40cm soit près du tiers de la largeur de l'aile. Une fine cordelette longue de 70 mètres et très résistante : elle est restée accrochée à l'avion, un Robin DR300. Si l'avion avait redécollé, les dégâts auraient créé un appel d'air à l'intérieur de l'aile, "c'était le crash assuré" estime le président de l'association "un enfant dans le ciel" qui avait organisé cette sortie aéronautique. Olivier Prudhomme qui a repéré à temps ces fissures et a immédiatement immobilisé l'appareil. Il dit n'avoir jamais rien vu de tel : "c'est peut-être un ballon sonde, un cerf-volant, on ne sait pas du tout mais c'est quelque chose d'hyper résistant". Un véhicule du BEA (bureau d'enquêtes et d'analyses) © Radio France - Stéphane Barbereau Des dégâts importants Il est déjà arrivé qu'un avion percute un cerf-volant mais les dégâts étaient sans commune mesure. Ils se chiffrent autour de 30 000€ à 40 000€. L'avion pourrait même être classé épave. Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de cette ficelle ultra-résistante, elles ont été confiées à la gendarmerie de l'air, au BEA (bureau d'enquête et d'analyses) et à la DGAC (direction générale de l'aviation civile).