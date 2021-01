Calvados : Blainville-sur-Orne se dote d'un hébergement d'urgence pour les familles en détresse

C'était une priorité de la nouvelle équipe municipale élue au printemps dernier. Depuis le 24 décembre, la municipalité de Blainville-sur-Orne met à la disposition de ses habitants un hébergement d'urgence. La commune de l’agglomération caennaise a réaménagé un logement pour qu’il serve à des personnes victimes, par exemple, d'un sinistre, d'un conjoint violent, d'une grande précarité au point de ne plus pouvoir payer leurs loyers.

Cet hébergement d'urgence est modulable et peut se transformer en deux appartements disctincts. © Radio France - Hugo Charpentier

Jennifer Benard, l'adjointe chargée des affaires sociales, conserve très précieusement le trousseau de clés. "C'est un logement modulable qui peut accueillir soit une grande famille, soit une personne seule avec un enfant et une famille de taille moyenne." Les pièces sont toutes meublée grâce à la générosité des habitants et à la commune qui a investi quelques milliers d'euros. Cet ancien logement du receveur de La Poste était vacant depuis plus de quatre ans. "On a eu à cœur de le remettre en forme pour qu'il puisse bénéficier à des familles qui sont dans le besoin de façon urgente comme en cas, par exemple, d'incendie, de fin de baille ou de violences conjugales."

La cuisine a été équipée grâce aux dons des habitants et à un investissement de la municipalité © Radio France - Hugo Charpentier

La création d'une telle structure est nécessaire au regard, notamment, des violences intrafamiliales qui sont en hausse selon Lionel Marie, le maire de Blainville-sur-Orne : "On sait qu'en raison du confinement, il y a des situations de plus en plus de violences vis à vis des femmes et donc, évidemment, les besoins dans ces situations là sont de plus en plus importants". Et à l'édile de se souvenir de cette femme victime de violences "durant l'été" mais que la commune, à l'époque, ne pouvait pas héberger. "On était très embêtés, car il a fallu trouver pour elle une solution sur Caen mais on sait que sur Caen il y a aussi une saturation dans ces domaines là. Il faut pouvoir protéger ces personnes, les mettre à l'abri et donc le fait de disposer d'un logement permet de sécuriser la situation." Comme un sas de sécurité temporaire qui permet, aussi, à ces familles d’être orientées vers les bons interlocuteurs pour mieux rebondir après un coup dur.