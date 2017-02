Calvados : A Criqueville-en-Auge, 6 personnes soupçonnées d'avoir torturé et réduit une femme en esclavage

Six personnes mises en examen et placées en détention depuis vendredi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir torturé et réduit une femme en esclavage. Ils ont été interpellés mercredi et jeudi dernier à Criqueville-en-Auge, une commune de 185 habitants, près de Dozulé, dans le Calvados.

Parmi les 6 suspects âgés de 23 à 52 ans, 4 sont membres d'une même famille, les autres sont des proches. Ensemble, ils se seraient livrés à des actes de torture et de barbarie sur cette femme de 46 ans, sous curatelle, décrite comme une personne vulnérable. Une femme qui était hébergée chez eux, à Criqueville-en-Auge, a priori sous couvert d'un emploi mais qui en réalité aurait été réduite à l'esclavage. C'est l'organisme de protection, chargé de la suivre, qui a donné l'alerte, pointant une situation préoccupante.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects se livraient à des "jeux" avec cette femme, pas plus de précisions pour le moment. Elle était en train d'être remplacée par une autre femme, selon une piste des enquêteurs. Les investigations devront montrer si cette dernière a subi les mêmes sévices et déterminer le rôle précis de chacun des suspects.

Une information judiciaire a été ouverte, si les faits sont avérés la peine encourue par les suspects peut aller jusqu'à 30 ans de prison.