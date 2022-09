Calvados : Deux agents du département grièvement blessés après un accident entre Caen et Ouistreham

Un accident s'est produit ce dimanche en début d'après midi vers 13h00, sur une bretelle d'insertion de la départementale 515 en direction de Ouistreham, faisant quatre victimes, dont deux graves. Ce sont deux agents de l'Agence Routière Départementale (ARD) âgés de 43 et 49 ans. Une voiture aurait probablement fait un aquaplaning avant de percuter deux véhicules de service de l'ARD. Le passager du véhicule à l'origine de l'accident a été légèrement blessé et le conducteur, un homme de 19 ans, est lui indemne. Les victimes ont été évacués vers le CHU de Caen, et le conducteur du véhicule a été pris en charge par la police nationale. L'accident a mobilisé deux équipes du SMUR et 13 sapeurs pompiers du centre de secours de la Folie-Couvrechef.