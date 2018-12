Calvados : la gendarmerie d'Évrecy lance un appel à témoins pour retrouver une femme de 64 ans

Normandie, France

Dans le Calvados, la gendarmerie d'Évrecy lance un appel à témoins pour retrouver une femme. Il s'agit d'une habitante de Bretteville-l'Orgueilleuse, âgée de 64 ans et dépressive. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était le 2 décembre, vers midi.

La voiture de la sexagénaire disparue a été retrouvée par la gendarmerie le 8 décembre à Louvigny, près de la mairie. À l'intérieur du véhicule se trouvait son téléphone portable déchargé. La femme est partie sans argent et sans papier. Des recherches ont été effectuées dans l'Orne ces dernières semaines, en vain.

Cette femme est brune aux cheveux courts, a les yeux de couleur marron et porte des lunettes. Elle mesure 1,58m et est de corpulence moyenne. Au moment de sa disparition, elle portait une longue doudoune noire et un pantalon de couleur sombre.

La gendarmerie sollicite notamment l'aide des personnes qui se trouvaient sur le marché de Noël ou participaient au Téléthon qui étaient organisés dans le secteur au moment de la disparition.

►►► Contact de la gendarmerie d'Évrecy : 02 31 08 35 53