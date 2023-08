Calvados : la journée des oubliés des vacances annulée à Cabourg à cause de la vigilance orange aux orages

La préfecture du Calvados a annoncé qu'il n'y aurait pas de journée des oubliés des vacances, qui se tient, chaque année, sur la plage de Cabourg, en raison de la vigilance orange aux orages, annoncé par Météo-France , sur toute la moitié nord du pays, dont la Normandie. Cette journée, organisée par le secours populaire, prévoyait d'emmener 4000 enfants d'Ile-de-France sur la plage de Cabourg, ce jeudi 24 août. Une opération qui se tient depuis 1979 pour permettre aux enfants des familles les plus démunis de s'aérer et de profiter de la mer ou d'activités le temps d'une journée.

Une partie des enfants sera emmenée au Zoo de Beauval

Face à cette situation, une partie des enfants sera emmenée au zoo de Beauval. Tous les équipements installés sur la plage de Cabourg sont actuellement désinstallés. Olivier Grignon, responsable du secours populaire en Ile-de-France est forcément déçu : "En 44 ans c'est la première fois qu'on a une annulation, qu'on est obligés à a annuler la veille. On est déçus parce que c'est toute une organisation mise en place pour accueillir les enfants et on aurait mieux aimé que la journée se tienne", même s'il le reconnait : "avec des risques de grêles et des rafales de vent, cela n'était pas raisonnable de maintenir la journée."