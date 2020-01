Calvados : le maire de Ouistreham condamné en appel dans l'affaire du faux mail

Ouistreham, France

Peine allégée en appel pour Romain Bail. Le maire LR de Ouistreham a été condamné ce lundi par la cour d'appel de Caen à une amende de 5000 euros. En première instance, il avait écopé en plus d'un an de prison avec sursis. La cour l'a reconnu coupable d'avoir fabriqué un faux mail, qui prétendait que des fonds britanniques allait financer la construction d'un musée dans la ville.

Deuxième condamnation pour Romain Bail

Le jeune édile de 35 ans qui brigue sa réélection s'est dit soulagé après le rendu de la décision et estime que plus rien ne l'empêche désormais de faire campagne pour le 15 mars prochain. Romain Bail se réserve la possibilité de former un pourvoi en cassation, il a cinq jours pour le faire. Il s'agit de la deuxième condamnation de Romain Bail par la justice pénale. En juillet 2019, il avait écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir dressé des faux PV. Condamnation dont il n'avait pas fait appel.

L'opposition prône l'exemplarité des élus

Réaction immédiate du côté de l'opposition, celle de Raphaël Chauvois, qui conduit une liste divers gauche sans étiquette."Je ne commente pas la décision de la justice, mais j'estime qu'un élu doit faire preuve d'exemplarité et j'indique que tous mes colistiers auront un casier judiciaire vierge."