Calvados : un homme mis en examen pour avoir poignardé sa compagne à Aunay-sur-Odon

Un homme a été mis en examen pour avoir agressé sa jeune compagne à Aunay-sur-Odon, dans le département du Calvados. Il était entendu dimanche 19 avril par un juge d'instruction. L'agression s'est produite en plein centre-ville vendredi 17 avril, aux alentours de 18 heures.

La jeune femme de 25 ans était alors dans sa voiture, à l’arrêt sur un parking, avec son bébé de trois mois. Elle reçoit deux coups de couteau : le premier est superficiel mais l’autre la blesse gravement au niveau du cou. Elle a été transportée à l’hôpital de Caen dans un état critique.

Son compagnon de 30 ans a été interpellé par les gendarmes le soir même près de son domicile et placé directement en garde à vue. Il est déjà connu pour vols et pour consommation de stupéfiants. Le couple ne vivait plus ensemble depuis le début du confinement. On en sait pas plus sur les motivations. L'homme devrait être placé en détention provisoire.