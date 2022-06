Calvados : un kite-surfeur est mort lors d'une "tempête extraordinairement violente" et soudaine

Un kite-surfeur est décédé dimanche soir à Villers-sur-mer, dans le Calvados. L'homme de 31 ans a été emporté par une rafale et projeté contre la vitrine d'un restaurant lors d'un coup de vent soudain, vers 20h30. Il est décédé sur le coup. Une autre personne, signalée disparue en mer, a finalement été retrouvée saine et sauve. "Une tempête extraordinairement violente s’est abattue sur Villers-sur-Mer", décrit la mairie de cette commune.

Ce coup de vent puissant, qui a "duré 20 à 25 mn" sur la "côte Fleurie" entre Ouistreham et Deauville, a fait également "trois blessés légers", a-t-on précisé. Ce phénomène météo inattendu et non annoncé par Météo France est survenu alors que de nombreuses personnes se trouvaient encore sur la côte pour profiter d'un temps estival. Les rafales ont notamment emporté les mobiliers de jardin en terrasse qui se sont transformés en projectiles. A Deauville, où se déroulait un triathlon qui a été interrompu, le phénomène a semé l'affolement.