Calvados : un maire blessé d'un coup de matraque après s'être interposé pour stopper un rodéo urbain

Il a voulu s'interposer pour stopper un rodéo urbain dans sa commune : le maire de Le Faulq (Calvados), Bruno Lethuillier, a été agressé samedi 23 octobre par une des personnes impliquées dans le rodéo urbain.

Une cinquantaine de jeunes équipés de scooters et de motos s'étaient rassemblés dans cette petite commune de 340 habitants, au nord de Lisieux, et bloquaient la circulation. Habitant non loin, le maire de Le Faulq Bruno Lethuillier est intervenu : il a été frappé d'un coup de matraque, d'après les gendarmes.

Une enquête est en cours

Le maire a déposé plainte et une enquête de la gendarmerie est en cours. Pour l'heure, un véhicule a été perquisitionné. Bruno Lethuillier n'a pas été transporté à l'hôpital, mais il pourrait bénéficier d'une ITT (incapacité temporaire du travail).