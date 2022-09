Calvados : un nouveau mémorial prévu entre Caen et Falaise, pour le 80ème anniversaire du D-Day

Ce n'est aujourd'hui qu'un champ de 700 mètres carré, accessible par un chemin qui longe la RN 158 entre Caen et Falaise, à hauteur de Tilly-la-Campagne. En 2024, c'est un promontoire qui devrait s'élever sur place, avec un mémorial des batailles survenues dans le secteur à l'été 1944. Le terrain vient d'être borné, reste à le racheter : le propriétaire agricole et les communes concernées ont déjà donné leur accord, reste à avoir celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

"On aura des fresques proposées par des élèves de CM1-CM2 du secteur et réalisées par les étudiants de l'école d'art Brassart à Caen, explique Didier Bellanger, président du comité Goodwood 1944, qui porte le projet. On va aussi installer deux tables d'orientation, on va avoir _une explication à 360 degrés des batailles Goodwood, Atlantic, Spring, Totalize et Tractable_." L'objectif est de permettre aux visiteurs de visualiser l'ensemble du territoire concerné.

Le mémorial sera composé d'une fresque des écoles, d'un parvis des nations, et de tables d'orientation

Pour l'heure, le comité a déjà obtenu certaines subventions, et de l'aide gracieuse de certaines entreprises pour réaliser le mémorial : sur les 57.000 euros prévus pour le construire, 39.000 euros sont déjà sécurisés. Didier Bellanger espère avoir des fonds additionnels pour installer des bornes avec QR code, afin de visualiser des vidéos et témoignages de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que de développer un système de réalité augmentée, "pour superposer des photos d'époque à la vue des villages".

Redonner de la visibilité à ces batailles

Visible depuis la route entre Caen et Falaise, par laquelle passent 30.000 véhicules chaque jour, le mémorial devrait attirer les habitants comme les touristes. "Le mémorial est localisé en plein sur le site des batailles, et près de la RN 158, facile d'accès, se réjouit Didier Bellanger. C'est un point stratégique." Un parcours fléché est prévu. Il doit aussi être accessible à ceux qui parcourent les véloroutes pour découvrir les différents lieux de mémoire du Calvados.

"On entend beaucoup parler de la côte, mais on espère, pour le tourisme de mémoire, faire reconnaître tous ces villages du secteur meurtris et détruits" en 1944, explique le président du Comité Goodwood 1944, opération qui à elle-seule a rassemblé un millier de chars dans le secteur. "Tilly, Bourguébus, tous ces villages ont été totalement rasés", rappelle-t-il.

Impliquer la jeunesse

"Depuis de nombreuses années, j'ai remarqué que des jeunes viennent en Normandie, mais la jeunesse de l'est ou du nord de la France est plus sensible que la jeunesse du secteur ! s'étonne Didier Bellanger. Là, il y a un basculement des choses, car il n'y aura plus de vétérans bientôt. Il faut donner un sens, développer l'action avec les gens du secteur, pour sensibiliser réellement les jeunes."

Impliquer les élèves des établissements scolaires du secteur pour la réalisation de la fresque des écoles était donc une évidence pour le porteur du projet. L'Education nationale étant ainsi impliquée dans le projet de mémorial, Didier Bellanger espère voir les visites de classes se multiplier une fois le mémorial inauguré.