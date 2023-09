Calvados : un mort et trois blessés dans un accident entre une ambulance et un tracteur à Isigny-sur-Mer

Un accident de la route mortel s'est produit ce jeudi 7 septembre, vers 15 h 40, sur la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados). Sur la D11, une ambulance privée a percuté un tracteur. L'ambulance était en train d'effectuer un dépassement, mais les circonstances de l'accident sont encore floues. Dans le choc, une femme de 80 ans, qui se trouvait à l'arrière de l'ambulance pour accompagner la personne transportée, a été éjectée du véhicule. Elle est décédée sur le coup.

Un blessé grave, deux plus légèrement

Un homme de 81 ans a été héliporté vers le CHU de Caen en urgence absolue. Deux hommes, de 45 et 58 ans, ont eux été transportés vers l'hôpital de Bayeux, plus légèrement blessés. Le conducteur du tracteur lui est indemne. Au total, 17 pompiers ont été mobilisés, ainsi que quatre ambulances et l'hélicoptère de la Sécurité Civile.