Camaret-sur-Mer : une femme portée disparue, l'hélicoptère de la marine déclenché

Une femme est portée disparue depuis ce jeudi soir dans le secteur de la pointe de Pen Hir, sur la commune de Camaret-sur-Mer, en presqu'île de Crozon. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage du Corsen, dans le Finistère, a déclenché son hélicoptère, sans succès pour l'instant.

Une enquête est ouverte après la disparition ce jeudi soir d'une femme à la pointe de Pen Hir sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Un homme a alerté le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage due Corsen pour signaler la disparition de sa cousine une heure plus tôt. Celle-ci, "connue comme personne fragile, à tendance suicidaire, avait peu auparavant appelé sa tante en lui disant vouloir mettre fin à ses jours", indique ce vendredi la préfecture maritime de l'Atlantique.

Hélicoptère Caïman

Grâce à la géolocalisation du dernier bornage du téléphone portable de la femme, les gendarmes ont déployé la patrouille cynophile de Crozon dans le secteur de la pointe de Pen Hir, sur la commune de Camaret-sur-Mer. Ils ont aussi engagé l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale. Les conditions de mer n'ont pas permis de déployer des moyens nautiques.

"Après plus deux heures de recherches infructueuses le long du trait de côtes, rendues difficiles par des conditions météorologiques très dégradées, et faute d’éléments nouveaux, les dispositifs de recherche maritime et terrestre sont levés à 22h40", indique la préfecture maritime