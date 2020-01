Gironde : deux jeunes en garde à vue après avoir blessé des gendarmes

Camblanes-et-Meynac, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, la commune de Camblanes-et-Meynac, au sud-est de Bordeaux, a été le théâtre de nombreuses dégradations et des gendarmes ont été percutés par une voiture.

Plusieurs poubelles ont été incendiées et le cimetière de la commune a été dégradé. Il n'y a pas eu de profanation des tombes selon les gendarmes de la Gironde mais des objets ont été jetés dans le cimetière.

Prévenus des faits, les gendarmes se rendent sur les lieux à trois heures du matin. Ils veulent procéder au contrôle d'une voiture qui passe. Celle-ci fait d'abord mine de s'arrêter avant de redémarrer en trombe, blessant légèrement les trois gendarmes qui étaient à pieds.

Les deux occupants de la voitures, âgés de 18 et 21 ans, ont été retrouvés et interpellés quelques minutes plus tard. Le véhicule avait été volé plus tôt dans la soirée à Camblanes-et-Meynac. Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue, où ils sont toujours ce lundi matin.

Les dégradations dans la commune et l'agression des gendarmes sont-elles en lien ? Ont-elles été commises par les deux mêmes individus ?

L'enquête devra le déterminer. Elle a été confiée par la gendarmerie de Bouliac.