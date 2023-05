Cambrai : le maire François-Xavier Villain condamné en appel à 20.000 euros d'amende

Le maire de Cambrai François-Xavier Villain a été condamné en appel ce mercredi à une amende de 20.000 euros, pour non déclaration de patrimoine et d'indemnité d'élu local auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Une peine plus clémente qu'en première instance.

PHOTOPQR/L'ALSACE © Maxppp - Jean-François Frey Le maire de Cambrai François-Xavier Villain est finalement condamné en appel à 20 000 euros d'amende. L'ancien député du Nord était poursuivi depuis 2017 pour ne pas avoir déclaré ses droits de succession et ses indemnités d'élus auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. ⓘ Publicité Cette condamnation, prononcée par la cour d'appel de Paris, est moins sévère que celle rendue en première instance. En mars 2021, François-Xavier Villain avait été condamnée à un an d'inéligibilité, deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Contacté par France Bleu Nord, le maire de Cambrai qui reconnait "des oublis" assure qu'il n'est "ni soulagé, ni content" de cette décision. "On est revenu à une appréciation plus raisonnable qui ne remet pas en cause mon intégrité, ni ma capacité à gérer une collectivité," assure François-Xavier Villain, qui évoque une peine en première instance "infamante". À lire aussi Le maire de Cambrai condamné à deux mois de prison avec sursis pour des manques dans sa déclaration