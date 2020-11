Cambrai : un incendie juste à côté du beffroi

Le feu a pris vendredi 27 novembre sur une toiture d'un bâtiment en travaux, contigu au beffroi de Cambrai. En un peu plus d'une heure et demi, la vingtaine de sapeur pompiers a éteint le feu, et évité que tout dommage soit infligé au monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.