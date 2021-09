Trois hommes condamnés pour une série de cambriolages et un accident de la route à Montardon

Le tribunal correctionnel de Pau examinait une affaire de cambriolages en séries ce jeudi 16 septembre. Des faits qui remontent à l'automne dernier, impliquant trois hommes qui font partie de la communauté des gens du voyage. Ils ont tous les trois été condamnés. Le plus jeune, âgé de 21 ans, écope d'une peine de 18 mois de prison ferme et 6 mois de sursis. L'homme âgé de 29 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme. Et une peine de 5 ans de prison ferme a été prononcée pour le prévenu âgé de 33 ans. Ils comparaissaient pour vols, mais aussi pour non-assistance à personne en danger, puisque durant l'un de leurs cambriolages, ils avaient grièvement blessé une femme en la percutant en voiture, avant de prendre la fuite.

Cet accident est survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2020. C'est après avoir cambriolé le bar-tabac "Le Temps de" à Montardon que les trois hommes ont eu un accident avec une conductrice âgée de 58 ans, dans sa voiture alors qu'elle partait travailler dans un laboratoire agricole. Elle a été gravement blessée, avec plusieurs fractures, des opérations chirurgicales, et six mois de rééducation.

Des regrets sur l'accident

À l'audience, le trio de cambrioleurs a exprimé beaucoup de regrets, notamment pour avoir pris la fuite après l'accident. "Ce serait à refaire, je resterais auprès de cette pauvre dame qui n'avait rien fait, qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment" lâche l'un d'eux à la barre. "C'était la peur, la panique, c'était un accident".

Des explications qui ont heurté la victime, présente aussi à l'audience, avec une béquille, très marquée par l'accident. "C'est ahurissant d'entendre des choses comme ça" a-t-elle témoigné, "Ça m'a fait du bien de venir, ça fait avancer. J'espère qu'ils auront assez de temps pour réfléchir à ce qu'ils ont fait".

Confondus par un pied de biche rouge

Pour ce qui est des vols en revanche, les trois prévenus ont beaucoup nié certains faits, notamment les cambriolages dans la nuit du 22 au 23 septembre 2020. Selon eux, ils ont été accusés à tort, et ce même s'ils ont été confondus à cause de traces rouges laissées par un pied de biche retrouvé dans le coffre de leur voiture. "Des pieds de biche rouges dans les magasins il y en a plein, des voleurs il y en a plein" se défend l'un des trois prévenus, qui se voit répondre par la présidente du tribunal Myriam Dasté : "Je vous confirme, au tribunal, on en voit plein".

L'avocat d'un des prévenus, Maître Antoine Tugas, a pointé du doigt la facilité et la rapidité avec lesquelles, des conclusions ont été tirées des similitudes dans le mode opératoire de ces cambriolages : "Qui vole le 23 octobre a déjà volé le 23 septembre ?" Me Tugas ajoute qu'il aurait été souhaitable de trouver "la marque, le signe du voleur". "A-t-on une Aiguille creuse ? un Arsène Lupin ? [...] Il n'est pas besoin d'être prix Nobel pour faire des casses comme ceux-là. Et ils n'ont pas le monopole." Les trois hommes ont été relaxés pour ces cambriolages commis dans la nuit du 22 au 23 septembre dernier.