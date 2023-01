Cambriolage à Châteauroux : De l'argent et des armes volés dans une maison

Encore un cambriolage à Châteauroux, cette fois(ci dans une maison de l'allée du Stade (quartier Saint Christophe) hier mardi soir (24/01). Les habitants n'étaient pas présents, ils s'étaient absentés 2 jours et on eu la mauvaise surprise de retrouver leur foyer pillé..

ⓘ Publicité

Le ou les voleurs se sont introduits en cassant une fenêtre et ont ensuite forcé une armoire forte ainsi qu'un coffre-fort. Des armes de poing et de chasse, une somme d'argent de plusieurs centaines d'euros et quelques bijoux ont été volés .

Une enquête est bien sûr ouverte .

Appel à Vigilance

La police renouvelle son appel à la vigilance lancé en début de semaine face à une recrudescence de cambriolages dans des maisons inhabitées. Il semble que des malfaiteurs soient particulièrement actifs en repérages.

Les policiers castelroussins invitent donc à leur signaler tout mouvement inhabituel et comportement suspect et rappellent qu'il est possible de s'inscrire gratuitement sur le site service-public.fr pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances en cas d'absence prolongée.