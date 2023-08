Cambriolage à Compreignac, une partie du butin retrouvé lors de perquisitions

Arrestation de 7 personnes pour vol, recel et escroquerie, en Haute-Vienne, dans la Vienne et dans l’Indre.

Ils sont mis en cause pour vol, recel et escroquerie, en Haute-Vienne, dans la Vienne et dans l’Indre. Sept personnes viennent d’être arrêtées par les gendarmes de la commune de Bessines sur Gartempe.

Des perquisitions ont été menées au domicile des malfaiteurs et de nombreux objets de valeur y ont été découverts. Notamment ceux volés lors d’un cambriolage à Compreignac : des bijoux, une importante quantité de maquillage, plusieurs sacs à main de valeur, un grand téléviseur et de nombreux objets divers.

Sur décision du magistrat du parquet de Limoges, les auteurs présumés des faits sont prochainement convoqués au tribunal pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.