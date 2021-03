Cambriolage à l'école Simone-Veil de Cognac

Le groupe scolaire primaire et maternelle Simone-Veil à Cognac a été cambriolé la nuit dernière. Les tables du réfectoire de maternelle ont été taguées. Des aliments ont disparu des frigos du réfectoire de primaire. Des lentilles ont été cuites au micro-ondes, et se sont répandues dans toutes la cuisine. Des coques de petits fromages ronds ont été jetées à terre. Plus embêtant : toutes les clés ont été volées, il faudra donc changer toutes les serrures.

désinfection et garderie

Les 247 élèves de primaire et 64 en maternelle, qui ne pouvaient rester chez eux parce que leurs parents travaillent, ont été accueillis à l'école ce matin. D'abord réunis dans la cour par groupes de classe, puis en garderie, ils ont regagné progressivement les salles de classe, après nettoyage et désinfection par les services techniques de la ville de Cognac. La police nationale va faire des rondes dans l'école pour éviter tout vol pendant le weekend.