Cambriolage à la ferme de Travorche (Loire) : le stock de produits traiteurs a été dévalisé

Les produits de fête sont très convoités en cette fin d'année et la ferme de Travorche située à Leigneux, dans le Forez, vient d'en faire les frais. L'exploitation agricole, également connue sous le nom de GAEC Thomas, transforme elle-même ses porcs, volailles et agneaux. Elle a été cambriolée la nuit dernière.

Main basse sur les produits de fête

Ce sont des employés de l'exploitation agricole qui ont découvert le cambriolage, ce vendredi, en venant prendre leur poste vers 4h15 du matin. Ils ont tout de suite vu que les chambres froides avaient été forcées et qu'une partie de leur production avait été dérobée. Le ou les voleurs ont fait main basse sur tout ce qu'on peut déguster en cette fin d'année sur nos tables de fêtes : saucissons, boudins blancs et autres produits traiteurs revendus notamment en magasins de producteurs et sur les marchés.

Joint par France Bleu Saint-Etienne Loire, Olivier Thomas, l'un des associés du GAEC, n'est pas encore en mesure de chiffrer le montant des pertes. C'est la brigade de gendarmerie de Saint-Georges-en-Couzan qui est chargée de l'enquête.