Cambriolage à la manufacture Indiscrète à Chauvigny

Chauvigny, France

"C'est un cambriolage qui a eu lieu cette nuit avec effraction avec beaucoup d'articles volés, la boutique a été vidée, c'est un peu difficile" concède Béatrice Mongella, co-dirigeante d'Indiscrète. Encore sous le choc, elle explique que les enquêteurs sont encore en train de constater le cambriolage, et d'évaluer le préjudice. France 3 Poitou-Charentes évoque un vol dont la somme pourrait avoisiner les 200.000 euros, citant le PDG. Une chose est sûre c'est un vol méticuleux, et les cambrioleurs ont fait main basse sur tout l'historique des pièces Indiscrète, depuis dix ans. Des sous-vêtements prêts à être vendus qui étaient conservés dans l'entrepôt, la boutique a donc aussi a été vidée.

Une nouvelle épreuve

Forcement le monde s'écroule pour l'entreprise qui tache de sortir la tête de l'eau depuis sa reprise en janvier 2019. "On n'avait pas imaginé qu'on allait encore subir une nouvelle épreuve et voilà une de plus. On va se relever une nouvelle fois". Béatrice Mongella qui reconnait que l'entreprise possède bien une assurance, mais ne sait pas quelle part va être prise en charge.