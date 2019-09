Cambriolage à La Poste de Siscu

Corse, France

Le bureau de poste de Siscu, dans le Cap Corse, a été cambriolé cette nuit. Les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux après avoir coupé l'alimentation électrique générale, le câble qui relie le poteau EDF à l'établissement. Ils ont également détruit tout le système de sécurité de l'établissement, caméras de surveillance brisées et fils électriques internes coupés. Le bureau de poste devra rester fermé sans doute plusieurs jours afin d'être remis en état.

Un très maigre butin a été emporté, sachant que le coffre de La Poste n'a pas cédé sous les assauts des cambrioleurs. Des gens que le maire de la commune, Ange Pierre Vivoni, soupçonne d'être des habitués des lieux, au vu des dégâts réalisés. "On se bat au quotidien pour garder des bureaux de poste dans le rural, une action comme celle-ci nous porte préjudice". Il souligne également, en sa qualité de président de la Commission Départementale de la Poste de Haute Corse, qu'avec ce cambriolage, "on donne le bâton pour se faire battre. Ensuite, les patrons de La Poste diront vous voyez, ce n'est pas sécurisé dans le rural, nous sommes obligés de l'abandonner. Le service public ne sera donc plus donné à nos populations rurales, Pietracorbara, de Siscu et du Cap Corse. Elus, population, syndicats, se battent pour garder un service public dans les villages, et une action comme celle-ci met tout le monde en difficulté".