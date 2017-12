Un magasin de vêtements de marque cambriolé à la voiture-bélier à Montdidier, dans la Somme

Le magasin 100% des marques a été cambriolé vers 5h dans la nuit de lundi à mardi à Montdidier (Somme). Une voiture-bélier a défoncé la vitrine et le rideau de fer. Les malfaiteurs se sont ensuite introduits dans le commerce et sont repartis avec des vêtements de marque essentiellement.

Le magasin était sous télésurveillance et la gérante du commerce a été alertée par une alarme vers 5 h15. Selon les premiers éléments de l'enquête menée après ce cambriolage à Montdidier (au sud d'Amiens, dans la Somme), une voiture a foncé sur la devanture de la boutique, a arraché le plot en béton et a fini sa course contre la porte d'entrée vitrée et le rideau de fer.

Les malfaiteurs se sont ensuite introduits dans le magasin 100 % des marques situé dans la zone commerciale Epinette à Montdidier. Ce sont principalement des vêtements qui ont été volés et on ne connait pas encore le montant du préjudice.

Ce magasin vend des articles de sport, chaussures et vêtements de marque et a été la seule cible des cambrioleurs. Une enquête a été ouverte ce mardi et le parquet d'Amiens a été saisi.