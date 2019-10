Le plan Epervier est déclenché depuis ce matin 7 heures après le cambriolage dans une villa de deux voitures, une Porsche et une Audi, à Mercurol dans la Drôme. L’Audi Q7 a été retrouvée abandonnée.

Un adulte et deux enfants recherchés après le cambriolage d'une berline à Mercurol

Les gendarmes sont présents entre Mercurol et Albon.

Mercurol, Mercurol-Veaunes, France

Plus d’une vingtaine de gendarmes drômois et ardéchois quadrillent une large zone entre Mercurol et Albon depuis 7 heures ce matin. Deux voitures ont été cambriolées dans le garage d’une villa à Mercurol. L’une d’elle, une Audi Q7, a été retrouvée abandonnée à Albon vers 9 heures. Les gendarmes recherchent un homme d’une quarantaine d’année, de forte corpulence, barbu, avec un maillot rayé.

N'intervenez pas et contactez le 17

Il aurait abandonné la voiture, et serait parti à pied en compagnie de deux enfants de 11 et 14 ans, une fille et un garçon. Les gendarmes soupçonnent une délinquance venue des pays de l’Est.

Les gendarmes précisent qu’ils se sont enfuient vers la zone artisanale Les Marrons.