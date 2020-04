Cambriolage au 37e Parallèle à Tours Nord

La nouvelle est publiée sur le site internet du 37e Parallèle. Sans doute plusieurs individus se sont introduits dans la cour de ce site appartenant à la Métropole, à la frontière entre Tours Nord et Mettray. Les responsables parlent de vols "importants". "Des caravanes de travail et de spectacles, un van scénique, des remorques, des roues et batterie de camion, et des extincteurs" ont été dérobés dans les cours extérieurs selon les constations du collectif qui regroupe dix compagnies artistiques, dans ce lieu inauguré en 2014.

Le lieu est maintenant sous surveillance renforcée

Le cambriolage a été constaté ce mercredi matin. La chaîne du portail a été forcée. Après constatation et recensement des objets volés, le collectif a mis le lieu sous surveillance renforcée, en l'occurrence sous "alarmes et caméras". Des rondes régulières nocturnes de sécurité par des professionnels sont aussi mises en place. Les objets de grande valeur sont maintenant mis à l'abri.