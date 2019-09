Cambriolage au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG

Une cinquantaine de maillots non floqués, des survêtements et des parkas ont été volés au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en -Laye dans les Yvelines a appris France Bleu Paris de source policière. Les faits ont été commis entre dimanche et lundi.

