A Poitiers, le garage Peugeot de la ZUP s'est fait cambriolé la nuit dernière. Les voleurs sont repartis avec deux voitures neuves non immatriculées. Une plainte a été déposée. La gérante envisage d'installer alarme et caméras de vidéosurveillance.

Poitiers, France

Elle n'en revient pas la responsable du garage Peugeot de la ZUP à Poitiers. A 7h et demi ce matin, son chef d'atelier l'appelle : Les portes de la baie vitrées sont ouvertes et les deux voitures neuves exposées dans le hall d'exposition ont disparu. Françoise Bonnin est encore sous le choc. "Hier soir, elle est passée au garage à 19h30, tout était normal", raconte-t-elle. Les voleurs ont dû agir dans la nuit entre 19h30 et 7h30, car même ce matin, des clients sont venus tôt vers 6h et demi pour déposer leur véhicule et ils n'ont rien vu.

Des voleurs adroits

Les cambrioleurs sont forcément expérimentés, d'après elle, car ils ont juste forcé le système de fermeture de la baie vitrée sans rien casser. Ils n'ont rien touché et se sont contentés de dérober les clefs des deux véhicules entreposés dans un tiroir du bureau annexe. Les malfaiteurs sont repartis avec une Peugeot 308 Style grise et une Peugeot 208 Like noire, Toutes deux, neuves. Leur signalement a été diffusé auprès des forces de police.

Des voitures neuves sans plaques

"Les deux voitures n'étaient pas encore immatriculées. Il n'y avait pas de carburant, mais quand on tourne la clef, elles démarrent", précise Françoise Bonnin, la gérante. En 20 ans d'exploitation, elle n'a jamais vu ça. Dans cette petite entreprise qui emploie quatre salariés, le personnel est tout de même choqué. "On se sent volé et violé car des étrangers pénètrent chez nous et s'en prennent à notre travail", ponctue la responsable qui a déposé plainte et envisage de faire installer alarmes et caméras de vidéosurveillance. Les voitures, elles, sont sans doute déjà en partance pour l'étranger où leurs voleurs devraient les revendre facilement.