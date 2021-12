Cambriolage au jardin de Saint-Adrien : "Je ne suis pas le commanditaire, je suis la victime"

Daniel Malgouyres attendait ce moment depuis longtemps : s'expliquer devant les jurés de la cour d'assises de l'Hérault. Dans une salle comble et pendant 5 heures 30, le propriétaire du jardin de Saint-Adrien s'est défendu pied à pied, répondant aux accusations qui sont portées contre lui, à savoir le meurtre d'un cambrioleur lors d'un faux home-jacking qu'il a lui-même commandité, le soir du 5 octobre 2017 à Servian. Ce sont les deux hommes qui sont jugés avec lui qui le mettent en cause, Richard Llop et Richard Bruno.

"Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est un home-jacking"- Daniel Malgouyres

Quand il refait le film de cette terrible soirée, Daniel Malgouyres se rappelle être tombé nez-à-nez avec "deux énormes types en noir, habillés comme des militaires, cagoulés, gantés, armés". Ils menacent, dit-il : "On est là pour le coffre-fort, on est là pour vous tuer". C'est le coffre-fort de sa femme qui est censé contenir 100.000 euros. Françoise Malgouyres est la seule à en connaitre la combinaison et elle refuse obstinément de la donner.

Vous avez accusé votre fils d'être l'instigateur du cambriolage, vous accusez votre femme d'avoir eu une relation avec un gendarme. Vous avez tout sali"- Me Frank Berton, avocat de Françoise Malgouyres.

Daniel Malgouyres poursuit d'une voix calme et raconte le pistolet sur la tempe de sa épouse, le stratagème pour se rendre au premier étage, le fusil dont il s'empare sur l'armoire de la chambre plongée dans le noir, et enfin le moment où il abat un des cambrioleurs. Problème capital : David Viers, 44 ans, n'était pas armé. Mais Daniel Malgouyres explique que la scène se déroule dans un contexte de stress épouvantable, "dans une violence extrême. Ca a duré deux secondes, j'ai tiré."

-À supposer que le temps soit assez court, vous aviez l'avantage avec votre fusil, pourquoi ne pas le mettre en joue ? interroge Georges Gutteriez, l'avocat général, qui ne croit pas à la légitime défense

-Mais pour moi il avait une arme ! Vous savez, quand vous êtes attaqué par deux braqueurs, vous n'êtes pas si lucide que ça.

-Il faut que vous soyez en situation de danger imminent

-Je l'étais.

"Vous avez tiré de sang froid !"- Georges Gutteriez, avocat général

Selon l'accusation, le mobile du faux cambriolage, c'est le jardin de Saint-Adrien. Daniel Malgouyres, dont le couple battait de l'aile, aurait monté cette opération pour terroriser sa femme, partie civile, afin qu'elle quitte les lieux, lui permettant ainsi de garder pour lui seul le domaine, son "rêve d'enfant", élu jardin préféré des Français en 2013.

Le jardin de la discorde

Il rappelle alors que peu de temps avant les faits, il en cédé la moitié à Françoise Malgouyres, devant notaire, en reconnaissant qu'il a accepté de le faire sous la pression de sa femme et de ses deux enfants. Mais à l'évocation de ce jardin, et des spectacles équestres qui s'y déroulaient, le septuagénaire est soudainement submergé par l'émotion. "Je pleurs parce que je perds des moments fabuleux". À moins d'être face à un homme terriblement calculateur et manipulateur, c'est de la sincérité qui se dégage de et instant.

"Ce qui m'interpelle, c'est que vous avez constamment changé d'avis"- Me Isabelle Vivien-Laporte, une des avocates des proches de David Viers

Il reconnait qu'à l'époque, il trompait sa femme avec une employée du jardin. Il est sérieusement question de divorce et "dans ce naufrage", sa maitresse "était sa bouée de sauvetage". Il jure qu'il n'a jamais voulu voler un seul euro à son épouse, "la plus grande preuve d'amour que j'ai eu pour elle, c'est de de me retrouver ici".

Françoise Malgouyres et son avocat, Me Berton, à l'ouverture du procès © Maxppp - Guillaume Bonnefont

95.000 euros dans des bocaux enterrés dans le jardin

Alors que la vie de sa femme et la sienne étaient en danger selon lui, pourquoi n'a-t-il pas proposé aux cambrioleurs les 95.000 euros qu'il gardait cachés dans des bocaux enterrés à l'extérieur de la maison ? Il n'y a pas pensé dit-il. Confronté à certaines de ses déclarations qui ont souvent et sensiblement évolué au cours de l'instruction, appelé à s'expliquer sur des informations qu'il a caché aux gendarmes au début de l'enquête, Daniel Malgouyres esquive, élude et assure qu'il n'a jamais menti sur l'essentiel avant de trancher, "la plus importante des choses est que je ne suis pas le commanditaire, je suis la victime".