Cambriolage au "Relais de la Sans-Fond", un nouveau coup dur pour un couple de restaurateurs

Marie-Pierre et Eric Chauve, patrons du "Relais de la Sans-Fond" près de Dijon, poussent un vrai cri du coeur sur leur page FaceBook : "Stop au vandalisme chez les restaurateurs" ! Bien que fermés, ils ont été victimes d'un cambriolage. Les voleurs n'ont rien trouvé mais il y a de gros dégâts.

Un couple d'hôtelier-restaurateur propriétaire du "Relais de la Sans-Fond" à Fénay près de Dijon a été victime d'un cambriolage. Au moins trois voleurs repérés par les caméras de vidéo surveillance de l'établissement, fermé pour cause de crise sanitaire, se sont introduits dans l'hôtel-restaurant.

Une plainte déposée à la gendarmerie

La "visite" a eue lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Une plainte a bien sûr été déposée auprès de la gendarmerie. Même si le vol peut paraître anecdotique, puisque les voleurs sont repartis avec une télé, une pompe de relevage, une souris d'ordinateur et quelques steaks congelés, le montant des dégâts -lui- s'élèverait à 6 ou 7 000 euros.

Plusieurs portes brisées

Plusieurs portes dont certaines vitrées ont été brisées. C'est un nouveau coup dur pour ces professionnels déjà lourdement pénalisés par la Covid-19. Eric Chauve, 53 ans, le gérant de l'établissement. "On est déjà assez dans la misère comme ça, on ne s'attendait pas du tout à une chose pareille" commente-t-il. Sur leur page FaceBook, Eric et son épouse Marie-Pierre s'insurgent "Stop au vandalisme chez les restaurateurs" écrivent-ils en majuscules.

Se faire cambrioler en pleine journée c'est une première pour nous

"Se faire cambrioler comme ça en pleine journée, en plein couvre-feu et en plus dans une situation où l'établissement est fermé c'est une première pour nous en 18 ans. Je suis dépité d'autant qu'il n'y a pas une caisse, il n'y a pas un euros dans l'établissement." Selon le gérant les voleurs ont cassés sept portes au total : la porte d'entrée, une porte de cave, la porte battante entre la plonge et le restaurant ou encore la porte qui donne accès au vestiaire du personnel.

Pas de réouverture avant au moins mi-février

Rappelons que les hôtels-restaurants ou encore les cafés sont toujours fermés. Concernant la réouverture, le premier ministre Jean Castex, expliquait la semaine dernière que ce ne sera pas le 20 janvier mais "à minima le 15 février" prochain.

Fénay se trouve au Sud de Dijon - Google Maps

A 7H15 ce mardi 12 janvier 2021 vous entendrez, Marie-Pierre Chauve, l'épouse d'Eric, invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7), elle nous dira que malgré ce nouveau coup dur et les tracas administratifs -avec notamment les assurances- elle se bat chaque jour pour tenter de sauver son affaire et compte bien conserver ses 9 salariés.