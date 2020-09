Cambriolage du stade auxerrois : "c'est encore un coup dur pour les associations"

L'enquête se poursuit après le cambriolage du stade auxerrois, survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sont les locaux des sections foot et pétanque qui ont été non seulement dévalisés mais aussi fortement dégradés. Un nouveau coup dur pour ces associations, déjà éprouvées par la Covid-19.

Les sections pétanque et foot du stade auxerrois ont été victimes d'un cambriolage dans la nuit de vendredi 25 au samedi 26 septembre. Les malfaiteurs se sont introduits dans deux locaux de la section foot, notamment dans le secrétariat où ils ont défoncé un pan du mur pour en extraire un coffre-fort. D'après la police, les cambrioleurs y ont dérobé de l'argent, des cartes bleues et des chéquiers. Ils ont également volé des tablettes numériques, des badges routiers, des clés de voiture et un van du club avec lequel ils ont emporté leur butin.

Plusieurs milliers d'euros de préjudice

Le local de la section pétanque, inauguré l'an dernier, a également été dégradé. Les malfaiteurs ont dévalisé la buvette, où des bouteilles de bière et de vin étaient entreposées. La vaisselle a été cassée et les voleurs se sont aussi servis dans le matériel de l'association. "Ils étaient même prêts à prendre la sono, puisqu'elle était chargée dans une poubelle mais ils ont dû être dérangés à ce moment-là", raconte le président de la section pétanque James Faatomo. "Il y a plein de gens qui se sont investis dans ce club, et en une nuit, on a plus rien", résume-t-il tristement.

James Faatomo estime que le montant du préjudice, rien que pour la section pétanque, s'élève entre 4000 et 5000 euros. Alors que la crise du coronavirus met déjà à mal les trésoreries de l'association, ce cambriolage est nouveau coup dur pour ces deux sections auxerroises. "On ne sait pas comment vont marcher les assurances, comment cela va se passer. Est-ce que tous nos investissements vont être remboursés ? Avec toutes nos manifestations annulées à cause du coronavirus, on accumule déjà une perte de 15 000 euros à l'année".

Bien sûr qu'on est en colère, mais on n'y peut rien"

Le président se dit être en colère, mais se sent complètement impuissant face à ces événements. "On n'y peut rien", lâche-t-il, dépité. La section pétanque a tout de même tenu à organiser son concours en doublette mixte samedi, toute la journée. Elle a racheté en urgence du matériel et des boissons pour accueillir comme il se doit les joueurs.

Deux locaux de la section foot, dont le secrétariat, ont également été dévalisés. © Radio France - Marie Roussel

Le stade auxerrois omnisport portera plainte lundi.