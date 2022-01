Lundi 24 janvier, deux personnes ont cambriolé les locaux de la société de nettoyage Solinet et sont repartis avec deux véhicules. Le premier a été retrouvé dans les rues d'Angoulême. Le deuxième a été repéré la nuit suivante. Les deux individus comparaissent ce mercredi devant le tribunal.

Angoulême : cambriolage et vol de véhicules par deux personnes connu des services de police

Lundi matin, vers 8h45, deux individus ont cambriolé les locaux de la société de nettoyage Solinet, à Angoulême. Ils ont fouillé les bureaux, cassé la boxe internet et volé des clés de voiture, avant de repartir avec deux véhicules de fonction.

Le premier véhicule a été retrouvé dans les rues d'Angoulême dans la foulée. Le deuxième a été repéré suite à un vol de carburant à la station Total sur la N10 direction Bordeaux.

Voitures volées... récupérées

La nuit suivante, un employé de l'agence reconnu la voiture et l'a suivi jusqu'à un hôtel 1ère classe en bord de nationale. L'employé a alors prévenu les services de police de nuit, qui sont intervenus. En analysant les vidéos de surveillance, les forces de l'ordre ont pu identifier le conducteur et trouver son numéro de chambre. Il a été interpellé, et a révélé l'identité de son complice. Les policiers ont pu l'interpeller sur la commune de Blanzac.

Lors de leur audition, les deux individus de 44 et 31 ans ont affirmé être SDF. Ils sont bien connus des services de police d'Angoulême. Ils sont passés en comparution immédiate au tribunal en fin d'après-midi, mercredi 26 janvier.