Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : l'argent, élément central de cette affaire

Le soir du 5 octobre 2017 au jardin de Saint-Adrien, à Servian, deux inconnus font irruption chez les Malgouyres avec une idée en tête : trouver le coffre-fort de l'épouse, Françoise Malgouyres. L'un d'eux est abattu par le mari, Daniel Malgouyres. En état de légitime défense selon lui, mais une fois interpellé, le second cambrioleur dira que c'est le propriétaire des lieux qui a tout organisé pour dévaliser sa femme.

Situation conflictuelle et tendue

Dans ce dossier très riche et très complexe, un élément apparait clairement : l'argent est une question centrale au sein du couple Malgouyres qui battait de l'aile. Françoise et Daniel Malgouyres, qui faisaient chambre à part depuis quelques mois, étaient au bord de la séparation. Il a une maitresse, elle l'apprend et lui en veut viscéralement. Entre eux, les enjeux financiers deviennent cruciaux et chacun veut préserver sa part du gâteau.

Revenus déclarés et revenus cachés

Il y a le liquide secrètement gardé à la propriété. 100.000 euros censés se trouver dans le coffre-fort dont elle est la seule à connaitre la combinaison. Et 95.000 euros que son mari cache dans des bocaux enterrés dans le jardin.

Il y a également les comptes bancaires en France et un compte au Luxembourg, au nom de l'épouse mais alimenté par les deux. Les fonds s'élèvent à plus de 900.000 euros.

Enfin, il y a le si précieux jardin de Saint-Adrien, site touristique lucratif depuis qu'il a été élu plus jardin préféré des Français lors d'un concours organisé par une chaine de télévision. Ce jardin, estimé à deux millions d'euros, c'est le bébé de Daniel Malgouyres, son rêve d'enfant. Aucun des deux ne veut le "lâcher".

Le jardin, un mobile ?

Selon l'accusation, un divorce aurait obligé Daniel Malgouyres à s'en séparer alors, pour le garder, il aurait eu l'idée du faux cambriolage dans le but de terroriser Françoise afin qu'elle décide de quitter les lieux de son plein gré.

Hypothèse que la défense de Daniel Malgouyres réfute en rappelant que quelques semaines avant les faits, chez le notaire, il avait accepté d'en céder la moitié à son épouse.