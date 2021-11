Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : la journée des enquêteurs

On est entré dans le vif du sujet mardi au procès du cambriolage mortel de Servian. La cour d'assises de l'Hérault a examiné les faits qui se sont produits le soir du 5 octobre 2017 au jardin de Saint-Adrien, chez les Malgouyres : deux inconnus font irruption avec une obsession, trouver le coffre-fort de l'épouse, Françoise Malgouyres. L'un d'eux est abattu par le mari, Daniel Malgouyres, en état de légitime défense selon lui. Mais une fois interpellé, le second cambrioleur dira que c'est le propriétaire des lieux qui a tout organisé pour dévaliser son épouse.

Quand les gendarmes arrivent sur place ce soir-là, Françoise Malgouyres est en état de choc rapporte l'un d'eux. Prostrée, elle est en train de pleurer. Il ne remarque pas de désordre particulier dans la maison, pas de trace de lutte non plus alors qu'apparaît Daniel Malgouyres. Il est torse nu, un fusil à pompe à la main. Des gouttelettes de sang sur le corps, des projections selon un expert de l'indentification criminelle, et le visage sérieusement amoché.

Pas d'arme retrouvée près du corps du cambrioleur abattu

Au premier étage, dans la chambre, un cadavre gît dans une mare de sang. Un homme vêtu de noir avec des basket bleue, une cagoule sur la tête et une énorme plaie au niveau de l'abdomen. Il s'agit de David Viers, 44 ans, un des deux cambrioleurs, présenté comme un joueur invétéré avec une dette astronomique "de 500.000 à 800.000 euros" précise l'adjudant-chef Martinez, le directeur d'enquête à la barre.

Perpignanais, il était interdit de casino mais organisait des parties de poker privées, notamment en compagnie de l'autre cambrioleur, Richard Bruno. Lors de la projection des photos de la scène de la crime, ce dernier refuse de regarder les écrans et baisse ostensiblement la tête.

Légitime défense ou non ?

Daniel Malgouyres explique qu'il a tué David Viers après s'être emparé d'un fusil posé sur l'armoire parce qu'il les menaçait, lui et surtout sa femme qu'il tenait en joue, un pistolet sur la tempe. Tous deux se tenant dans l'encadrure de la porte de la chambre. Fait troublant : aucune arme n'a été retrouvée près du corps du cambrioleur abattu. Du reste, Françoise Malgouyres confirme qu'elle a été menacée de mort, qu'elle a même été frappée mais jure qu'elle n'a jamais mis les pieds à l'étage ce soir-là...

Ce que dit la téléphonie

Les avocats de Daniel Malgouyres se rattrapent avec l'examen de la téléphonie. Notamment Me Jean-Marc Darrigade, qui malmène l'expert, gendarme lui aussi, et pour lui les choses sont claires : "La téléphonie permet de tracer l'ensemble des accusés sauf Daniel Malgouyres. Son téléphone n'a jamais servi à entrer en contact avec quiconque a participé à ce crime et ne l'a jamais géolocalisé au contact de quiconque". Ce téléphone était secret et servait exclusivement aux échanges avec sa maitresse.

"Moi, je peux vous dire que Me Llop est quelqu'un de très intelligent qui sait manipuler les gens"- Un enquêteur

Richard Llop, le troisième accusé, ami du couple Malgouyres, est soupçonné d'avoir monté l'équipe de cambrioleurs. Dans un premier temps, il a tenté de recruter "les Grenoblois", des hommes "expérimentés de la délinquance organisée" qui étaient déjà sous surveillance précise un gendarme. Après des repérages, ils ont finalement décliné l'offre. Cinq jours avant les faits, "c'est le point de basculement entre les Grenoblois et les Catalans" relève Me Darrigade.