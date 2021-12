Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : les derniers mots des accusés

Avant que les jurés se retirent pour délibérer, les accusés ont eu la parole une dernière fois ce vendredi matin. Aux assises de l'Hérault, Daniel Malgouyres, Richard Llop et Richard Bruno sont jugés depuis trois semaines dans le procès du cambriolage mortel de Servian. Verdict dans la journée.

Après trois semaines de procès dans l'affaire du cambriolage mortel de Servian, les accusés ont eu la parole une dernière fois avant que les jurés de la cour d'assises de l'Hérault se retirent pour délibérer. Daniel Malgouyres, le propriétaire du jardin de Saint-Adrien, jugé pour avoir commandité un faux home-jacking au dépens de Françoise, son épouse, et au cours duquel il a abattu David Viers, un des cambrioleurs, le soir du 5 octobre 2017. Richard Bruno, le second cambrioleur et Richard Llop, celui qui a recruté les deux hommes de main.

Le verdict sera rendu dans la journée.

Daniel Malgouyres, 72 ans. 30 ans de réclusion criminelle requis contre lui

"J'ai été trahi, on a été trahis avec Françoise, par un homme qu'on a aimé (Richard Llop, ndlr). Il ment sur la tête de son fils, c'est ignoble. Je suis totalement innocent.

Je perds tout. Le jardin, c'est secondaire, je perds surtout ma famille. Ma femme, mon fils, je leur demande pardon. Je t'aime Olivier; Françoise, je t'aime. Je n'ai rien à voir avec tout ça.

J'ai une pensée pour Mme Viers et ses enfants. J'ai pas la larme facile, on me l'a reproché, mais quand ils sont venus témoigner, j'ai pris une claque.

Réfléchissez bien, vous allez mettre un innocent en prison"

Richard Llop, 56 ans. 18 ans requis contre lui

"Je n'ai pas commandité ces faits, c'est Mr Malgouyres qui m'a demandé de le faire. Aujourd'hui, je demande pardon à Françoise et à Olivier. C'est pas beau ce que j'ai fait, j'ai honte.

Je veux demander pardon à la famille Viers. J'ai compris que c'était un bon papa. J'ai jamais envoyé ces hommes-là se faire tuer. J'ai toujours dit à Daniel Malgouyres de ne pas faire de mal à Françoise."

Richard Bruno, 57 ans. 18 ans requis contre lui

"Je veux demander pardon à Mme Malgouyres. Je regrette ce que j'ai fait, je suis désolé. Je suis vraiment en colère contre moi. Je demande pardon à la famille de David et dire qu'il sera toujours présent à côté de moi.

Je veux dire à ma fille et à mon fils que je les aime."