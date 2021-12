Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : les Malgouyres, "plus des partenaires que des amoureux"

Lui est dans le box des accusés. Elle, sur le banc des parties civiles. Daniel Malgouyres, qui se dit innocent, est jugé pour avoir abattu un homme lors d'un cambriolage qu'il aurait commandité et dont Françoise Malgouyres, son épouse, a été la victime. C'est le procès du home-jacking mortel de Servian, le soir du 5 octobre 2017, au jardin de St Adrien. Vendredi matin, devant la cour d'assises de l'Hérault, une experte psychologue est venue à la barre rendre compte du rapport qu'elle a fait sur les deux époux.

La belle-sœur était sa maitresse

Il apparait que l'histoire de ce couple n'avait pas bien commencée. Dès le début, Daniel Malgouyres trompe sa femme avec sa belle-sœur. Une infidélité, selon Danielle Cany, qui a "jeté un froid, qui a créé une distance et la confiance ne s'est jamais rétablie". Mais les époux trouvent un ciment à leur relation : la création du jardin de Saint-Adrien. Elu "jardin préféré des Français" en 2013, leur rêve se réalise alors et il devient, dit la psychologue, "leur troisième enfant". Le symbole d'une réussite sociale.

"Si personne n'est là pour l'aider, Daniel Malgouyres se sent perdu, déstabilisé. Il a besoin d'être épaulé"- Danielle Cany, experte psychologue

"C'est Daniel la star, Françoise vit dans son ombre. Il est le chef et elle aime ça". Ils étaient "plus des partenaires que des amoureux" analyse la psychologue mais chacun y trouve son compte, d'autant que l'affaire est lucrative. L'argent sera une raison supplémentaire de rester soudés. Jusqu'à l'été 2013.

"J'étais plus qu'une femme en colère : j'étais folle de rage"- Françoise Malgouyres quand son mari la trompe à nouveau

En mais 2013, Françoise Malgouyres est victime d'un très grave accident de cheval qui la plonge dans le coma pendant 12 jours et dont elle garde encore des séquelles. Après un mois d'hôpital, au moment où elle a le plus besoin de lui dit elle, Daniel Malgouyres la délaisse, à nouveau, pour une autre femme.

"C'est le point de rupture" estime l'experte. Françoise Malgouyres veut alors divorcer, après avoir récupéré son dû. Sous sa pression et celle de leurs deux enfants, elle pousse son mari à lui céder, devant notaire, la moitié du jardin, estimé à environ deux millions d'euros et dont il était jusque-là le seul propriétaire, administrativement parlant.

Deux hypothèses

Est-ce cela qui l'amène à imaginer de mettre en scène un faux cambriolage ? Qui l'amène à vouloir terroriser son épouse pour l'inciter à déguerpir du domaine qu'il veut garder pour lui seul ? L'experte psychologue avance deux hypothèses : si la réponse est oui, il l'a fait pour reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Si la réponse est non, il a tué un homme pour se protéger et protéger la femme avec qui il a tout construit. Ce que Daniel Malgouyres résume en une phrase : "La plus grande preuve d'amour que j'ai eu pour elle, c'est de me retrouver ici".