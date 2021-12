Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : "Même s'ils m'avaient coupé les doigts, je n'aurai rien donné"

La voix est ferme, tonique et un léger accent belge pointe quand Françoise Malgouyres, 62 ans, s'exprime à la barre de la cour d'assises de l'Hérault. Elle revit la soirée du 5 octobre 2017 au jardin de Saint-Adrien, à Servian, quand deux inconnus font irruption au domicile du couple. Près de la piscine, elle tombe nez à nez avec "grand monsieur" tout en noir avec une cagoule et dont elle ne voit que les yeux, "je me suis dit que c'est quelqu'un du jardin qui veut nous faire une blague pour Halloween". Sauf que cet homme a une arme, la pointe sur la tempe de Françoise Malgouyres et lui annonce : "On vient pour le coffre-fort".

Une obsession : le coffre-fort

En fait, ils sont deux, Richard Bruno et David Viers. Effectivement, ils sont là pour dévaliser le coffre dont Françoise Malgouyres est la seule à connaitre la combinaison et qui est censé contenir 100.000 euros. "Il y en a qui était comme une machine", il ne cessait de répéter "on nous a dit que vous avez un coffre-fort". Françoise Malgouyres dément formellement jusqu'au moment où, dit-elle, son mari insiste pour qu'elle les emmène à ce coffre et leur donne la combinaison. Elle ne cède pas, "même s'ils m'avaient coupé les doigts, je n'aurai rien donné. C'est mon caractère".

Victime d'un complot ou commanditaire ?

Dans les minutes qui suivent, alors que Richard Bruno tient en respect Françoise Malgouyres au rez-de-chaussée, Daniel Malgouyres se trouve dans la chambre du premier étage seul avec David Viers. Il abat le cambrioleur de 44 ans avec un fusil qui se trouvait sur l'armoire et dont il s'est emparé. Aucune arme n'a été retrouvée près de la victime. Daniel Malgouyres soutient pourtant qu'il l'a tué en état de légitime défense. Une fois interpellé, le second cambrioleur dira que c'est le propriétaire des lieux qui a organisé ce faux home-jacking dans le seul but de voler l'argent de sa femme.

Une épouse qui se pose des questions

Par la voix de Me Berton, son avocat, Françoise Malgouyres, qui est partie civile, assure qu'elle "ni dans un camp, ni dans l'autre. Elle est juste à la recherche de la vérité". Mais elle juge le comportement de son mari plus que suspect le soir du drame. Elle considère qu'il n'a pas réagi comme elle aurait aimé qu'il réagisse, c'est à dire qu'il la défende face aux coups des agresseurs, face aux menaces de mort. "La seule fois où il l'a fait, c'était pour me demander de les emmener au coffre-fort".

Françoise Malgouyres en veut aux "voyous" qu'ils l'ont agressée et se demande "qu'est-ce que j'ai fait à ces gens-là pour subir ce qu'il m'ont fait subir ?"