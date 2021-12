Cambriolage mortel au jardin de Saint-Adrien : "Vous avez exécuté mon mari"

Au procès du cambriolage mortel de Servian, les débats sont clos. Ce mercredi, parole à Me Frank Berton qui représente Françoise Malgouyres, partie civile. Viendra ensuite le tour de l'accusation pour son réquisitoire et le dernier mot sera réservé à la défense des trois mis en cause avant le verdict de la cour d'assises de l'Hérault, prévu vendredi.

"Tout le monde fait des mauvaises choses et ça a plus ou moins d'impact"- Sandra Viers

Dans la soirée de mardi, les quatre avocates des proches de David Viers ont ouvert le bal des plaidoiries. C'est le cambrioleur de 43 ans abattu par Daniel Malgouyres, le soir du 5 octobre 2017, au jardin de Saint-Adrien. Plus tôt dans la journée, ses enfants, sa sœur et sa veuve sont venus à la barre avec la volonté de rectifier le portrait peu flatteur qui a été fait de lui et avec l'espoir qu'il ne sera pas réduit à ce cambriolage.

"J'aurai aimé que mon père voit ce que je suis devenu" Jérémie, 22, ans, fils de David Viers (d'une première union, ndlr)

C'est une femme assez grande, blonde, aux cheveux longs, qui se présente devant la cour : Sandra Viers, 15 ans de vie commune avec David Viers et deux enfants, deux filles de 16 et 17 ans. D'emblée, elle ne veut surtout pas que les jurés se méprennent, "en aucune façon, je cautionne ce qu'a fait mon mari, il ne devait pas être là-bas". Mais Sandra Viers a eu beau "tourner ça dans tous les sens", elle ne comprend pas.

"Mon père était là de A à Z, tous les jours il nous disait qu'il nous aimait"- Morgane, 16 ans, fille de David Viers

Quand ils se sont rencontrés à Valras-plage, elle était journaliste sportive et lui joueur de football, "ça a matché, comme si on s'était reconnu" confie celle qui s'est reconvertie dans le service à la personne. Que savait-elle de sa jeunesse de délinquant ? "Il m'a dit qu'il n'était pas fier de son passé", référence à des condamnations pour des affaires de stupéfiants et de vols avec violence. Mais ça, c'était avant.

Alors l'explication, ce serait l'argent. Le jeu et surtout une faillite, David Viers était "acculé", endetté jusqu'au cou. Pour autant, même s'il était un homme qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, sa femme ne l'a jamais vu violent. "Mort-Tirs dans la poitrine. Ca, c'est dans les films, c'est pas dans la vraie vie. C'est pas mon mari".

"Je ne veux pas qu'on mette tout sur la tête du mort. Je ne veux pas qu'on lui attribue ce qu'il n'a pas fait"- Sandra Viers

Sandra Viers se rappelle alors du père, si proche de ses enfants. Elle évoque la souffrance d'avoir perdu "l'homme de sa vie, son grand amour". Depuis qu'il est mort, elle cherche la vérité, "un besoin viscéral", pour pouvoir l'expliquer à ses filles. "Je ne veux pas d'un innocent en prison mais je ne veux pas d'un coupable en liberté".

"Personne n'est autorisé à donner la mort à quelqu'un"- Cindy, la sœur de David Viers

Au fil des années et au cours de ce procès, Sandra Viers a, semble-t-il, forgé sa conviction : Daniel Malgouyres est bien le commanditaire de ce vrai-faux cambriolage qui a dérapé dès lors que Françoise Malgouyres a refusé, obstinément, de livrer la combinaison de son coffre-fort. "Je suis désolée mais vous avez exécuté mon mari" lance--t-elle à l'homme, assis, attentif, dans le box des accusés.