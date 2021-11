Home-jacking mortel au jardin de Saint-Adrien de Servian : le maire de la commune veut tourner la page

Le jardin de Saint-Adrien à Servian, au nord-est de Béziers, est connu partout en France pour avoir été élu plus beau jardin de France en 2013 : "Une oasis en plein cœur du Biterrois. Il fait partie des sites les plus spectaculaires de notre région" dit Christophe Thomas, le maire de cette commune de 5.000 habitants.

"Le jardin est aussi connu que les les neuf écluses de Fonseranes. C'était une visite incontournable avec de nombreux bus envoyés par les tour opérateurs."

Mais ce jardin est aussi malheureusement connu pour ce cambriolage raté qui a fait un mort en octobre 2017. Le propriétaire, Daniel Malgouyres abattait à bout portant avec un fusil, un des deux cambrioleurs au premier étage de son habitation. Très rapidement, cet enfant du village, aujourd'hui âgé de 72 ans, est soupçonné d'avoir commandité ce cambriolage pour s'emparer de l'argent de son épouse qui aurait été dissimulé dans un coffre-fort et des radiateurs de la maison. Ce dernier nie les accusations portées depuis son incarcération par Richard Bruno, un restaurateur perpignanais interpellé rapidement après les faits après avoir oublié sa cagoule noire sur un parking proche de l'habitation.

Quatre ans après ce drame, l'affaire est jugée aux assises de l'Hérault du 29 novembre au 17 décembre. Mais ce drame, a laissé des traces dans le village de 5.000 habitants, avoue le maire. La population a un besoin de connaitre la vérité, de tourner la page, selon l'élu qui a bien voulu répondre à France Bleu Hérault avant ce procès.

"Forcément dans la commune, il y a ce désir de tourner la page et de passer à autre chose. Là, on la rouvre au gré du procès."

On avait en tête le jardin de Saint-Adrien, comme le jardin préféré des Français et avec tout ce que ça comportait comme belles choses à imaginer. Mais avec ce drame, le public a une autre image avec quelqu'un qui est mort.

Forcément, tout le monde s'est enflammé sur ce qui s'était passé puisque c'était un home-jacking qui était annoncé dès le départ. Puis quelqu'un (Daniel Malgouyres) a été mis en prison, donc forcément il y a eu de l'incompréhension et de nombreuses réactions dans le village.

Quel type de réactions ? Comment les habitants de Servian ont-ils réagi ?

Ils prenaient fait et cause pour Daniel Malgouyres, le soutenaient. C'était quelqu'un qu'ils côtoyaient tout le temps et pour lequel ils avaient une estime. Il était bien connu dans le village. Il avait une activité qui fonctionnait bien. Il avait remis en état une ancienne carrière qui était abandonnée ou en friche. Il en avait fait quelque chose qui était magnifique. Et je crois que les 40.000 ou 50.000 personnes qui venaient visiter les jardins de Saint-Adrien ne s'y trompaient pas. Il y avait vraiment quelque chose de fantastique qui avait été fait par la famille Malgouyres.

Vous dites que ce jardin est une oasis en plein cœur du Biterrois...

Effectivement, ce jardin, il n'a pas été désigné jardin préféré des Français pour rien. Je crois que si vous êtes imprégné de ce Midi avec le soleil qui a toute sa présence, mais aussi la verdure, l'eau et le minéral, qu'il y a dans ces jardins, on est en plein rêve. Et ça, je crois que c'est un peu ce qui a fait la réussite de ces jardins. De pouvoir offrir aux visiteurs une oasis dans un climat méditerranéen.

En découvrant le Biterrois, les touristes visitent non seulement les neuf écluses de Fonseranes, mais aussi ce jardin. C'est une étape incontournable ?

Quand vous visitez une région, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des spots emblématiques, et les jardins, au même titre que les écluses, font partie de ce patrimoine créé de la main de l'homme, qui permet de mettre en valeur toute une région.

Avant ce drame, ceux qui venaient visiter le jardin de Saint-Adrien s'arrêtaient dans la commune ? Y avait-il un impact économique en sachant que les jardins bordant l'autoroute A75 sont excentrés de la commune ?

Forcément, il y avait des retombées puisque 40.000 à 50.000 personnes, toutes ne sont pas dans un tour opérateur. Il y a aussi des individuels qui venaient et qui avaient apprécié le confort que peut offrir un gîte dans un village ou en pleine campagne. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour le développement de notre secteur.

C'était une belle réussite !

C'est une belle réussite, car le site vit encore et j'espère que l'activité continuera et reprendra son élan après ce procès. Françoise Malgouyres son épouse le fait vivre aujourd'hui.

Ce procès et cette affaire hyper médiatisés laissent forcément des traces ?

Laisser des traces, forcément ! On essaye d'oublier. Heureusement, la mémoire de l'homme permet d'effacer certains éléments, de retenir l'essentiel ou de se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai, qu'en tant que maire, je me projette dans l'avenir avec un apaisement à l'issue du procès, une activité économique qui reprendra au plus fort et qui permettra de pouvoir faire rayonner encore une autre image de Servian.

Il y a eu un avant et un après Jardin Saint-Adrien ? Quel impact y a-t-il eu, par exemple, sur le fonctionnement de ces jardins ?

Forcément il y a un impact, puisque c'était Daniel Malgouyres qui était vraiment la cheville ouvrière de ce jardin, c'était lui qui était l'âme, forcément avec son épouse Françoise. Mais c'était lui qui faisait rayonner ses jardins bien au-delà de nos frontières."

Il était porteur du projet, très investi pour faire venir ici les tours opérateurs ?

Oui, c'est ce que je vous disais. C'était lui qui avait organisé tout ce schéma. Effectivement, pour l'entretien du jardin, il n'était pas seul. Sa femme avait toute sa part. Mais pour créer tout ce qui est événementiel autour de ces jardins, il y avait pas mal d'opérations caritatives qui se faisaient au sein des jardins. Tout cela a disparu parce que c'était lui qui portait essentiellement cette affaire. Il y a eu moins d'activités, c'est clair. Je pense que les gens préfèrent garder en mémoire des choses positives plutôt qu'un drame comme celui-ci.

Avez-vous gardé des contacts avec Françoise ou Daniel Malgouyres ?

Un petit peu. À travers leurs enfants que je côtoie et qui nous donnent de l'espoir sur le devenir de cette affaire. Le but, c'est que ça ne parte pas et que l'activité économique soit maintenue sur le secteur.

Jardin de Saint-Adrien Servian © Radio France - Stéfane Pocher

