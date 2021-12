Cambriolage mortel du jardin de Saint-Adrien : un gouffre sépare aujourd'hui les enfants Malgouyres

C'est certainement le moment le plus attendu du procès du home-jacking mortel de Servian. Ce mardi après midi, Daniel Malgouyres, propriétaire du jardin de Saint-Adrien, va devoir expliquer aux jurés de la cour d'assises de l'Hérault le rôle qu'il a joué dans cette affaire, le soir du 5 octobre 2017. Ses co-accusés disent qu'il est le commanditaire du faux cambriolage au cours duquel il a abattu un homme. Lui crie au complot et jure qu'il a agi en état de légitime défense.

Lundi, les enfants Malgouyres sont venus témoigner. Ils sont l'incarnation de cette famille qui s'est complètement déchirée. Et c'est le fils, Olivier, âgé de 41 ans, qui a d'abord été entendu. Dès les premiers mots, on comprend qu'il y a un malaise qui n'est pas dû au stress que cet homme svelte et à la coupe militaire dit ressentir à la barre : Sa mère, il l'appelle "maman". Son père, il l'appelle "Daniel".

- Pourquoi vous l'appelez comme ça ? finit par demander la présidente de la cour. Depuis quand ?

- Depuis qu'il a essayé de m'envoyer en prison.

Le père

Olivier Malgouyres fait référence à un des nombreux chapitres de cette affaire hors-norme qui l'a profondément blessé : au cours de l'instruction, alors que "Daniel" était déjà en détention provisoire, il a mis en cause son fils en le désignant comme complice des cambrioleurs. Et pour ça, il lui en veut à mort. D'autant qu'il fait observer que c'est "un peu ridicule" de l'avoir soupçonné puisque c'est lui qui a trouvé la cagoule du cambrioleur qui l'avait perdue en prenant la fuite, "si j'avais été complice, je l'aurai pas donnée aux gendarmes".

Ceci étant, sur la culpabilité de "Daniel", son avis n'est pas aussi tranché qu'on aurait pu le penser. Interrogé sur ce point par Frank Berton, avocat de Françoise Malgouyres en partie civile, Olivier Malgouyres reconnait que des fois il se dit que oui, "il est dedans" et des fois non, "il n'est pas dedans". En clair, il ne sait pas.

La maitresse

Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'il n' pas supporté la manière dont "Daniel" a traité sa "maman". Il l'a trompée avec une employé du jardin alors qu'elle était à l'hôpital après un très grave accident de cheval qui l'a plongée dans le coma pendant 12 jours. Une fois rentrée chez elle, son fils n'a pas supporté comment "Daniel" encensait sa maîtresse et rabaissait son épouse, "j'ai trouvé ça injuste". Et c'est d'ailleurs pour prouver l'adultère, "l'abus de faiblesse" selon lui qu'il a placé un mouchard pour enregistrer les conversations de "Daniel".

La sœur

Olivier Malgouyres en veut aussi à sa sœur. Viscéralement. Elle lui a reproché des déclarations faites aux enquêteurs qui, selon elle, ont envoyé leur père en prison. Pour elle, la déposition de son frère a été un "véritable lynchage". Elle l'a soupçonné, elle l'a fait culpabiliser et ça, Olivier ne le digère pas.

"Mais on a tous mal vécu cette histoire" reprend Aurélie, d'un an sa cadette, appelée à la barre un peu plus tard dans la soirée. "Mon papa dans le box, ma maman partie civile, faut pas croire que je le vis bien !" s'emporte-t-elle en s'adressant directement aux jurés.

Le frère

La femme, plutôt grande aux cheveux longs et blonds, se souvient qu'au jardin où elle était guide, "on travaillait dans une bonne ambiance" mais l'arrivée de son frère a tout changé et les disputes ont commencé. Olivier est assis dans la salle, à peine à deux mètres derrière elle, droit comme un "I". Elle confie que la relation extra-conjugale du père n'a fait qu'envenimer les choses et à partir de là, elle s'est éloignée du jardin, "il y avait trop de tension, c'était violent". Notamment entre ses parents.

En tout cas, elle n'a aucun doute : son père est innocent, il a tué pour se défendre. "Pour l'instant, on m'a pas amené la preuve qu'il est coupable" tranche-t-elle.