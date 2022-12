Cambriolage mortel du Jardin St Adrien, 20 ans de prison requis contre Daniel Malgouyres

À l'issue de deux semaines de procès en appel devant la cour d'Assises de Carcassonne, l'avocat général Georges Guttierez a requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Daniel Malgouyres dans l'affaire du home-jacking mortel de Servian. Lors du premier procès, le même avocat général avait requis 30 ans.

Daniel Malgouyres, le commanditaire

Daniel Malgouyres, Le propriétaire du jardin de Saint-Adrien, 73 ans, est le seul à avoir fait appel de sa condamnation en première instance, il avait écopé de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité le faux home-jacking du 5 octobre 2017, au dépens de Françoise Malgouyres, son épouse.

Il avait également été reconnu coupable du meurtre, ce soir-là, d'un des cambrioleurs, David Viers, un Perpignanais de 43 ans. En revanche, il avait été acquitté de la tentative de meurtre sur le second cambrioleur, Richard Bruno.

Une farce grotesque, une face dramatique

Dans son réquisitoire, l'avocat général a expliqué que la clé dans ce dossier était l'attachement de Daniel Malgouyres au jardin et son désir d'en faire partir sa femme pour le garder pour lui tout seul. "Pour la faire partir il fallait la terroriser en organisant un faux cambriolage. Une farce grotesque, une farce dramatique mais une farce quand même"

Le couple "était au bord de la rupture" et Daniel Malgouyres préparait une nouvelle vie avec sa maîtresse.

Concernant la mort d'un des 2 cambrioleurs ce soir là, il s'agit bien d'un meurtre pour l'avocat général. "Comme Françoise Malgouyres ne voulait pas donner la combinaison de son coffre fort, David Viers a menacé Daniel Malgouyres de tout révéler à sa femme, alors Daniel Malgouyres l'a abattu.

Et quand bien même, la légitime défense n'est pas un permis de tuer, elle est encadrée, elle obéit à des règles très précises qui ne sont pas réunies."

Comme lors du premier procès en 2021, Daniel Malgouyres a clamé son innocence tout au long de ce 2e procès. Ses avocats vont plaider l'acquittement. Le verdict est attendu ce lundi soir.

Lors du premier procès Richard Llop avait été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Propriétaire d'un centre équestre, criblé de dettes, le Gardois de 56 ans avait été reconnu coupable d'avoir participé à l'organisation du faux home-jacking en recrutant les deux cambrioleurs. Daniel Malgouyres l'a de nouveau désigné comme le véritable commanditaire pendant ces deux semaines d'audience. Richard Llop libre depuis quelques mois est venu témoigner au procès, lui ne faisait pas appel de sa condamnation.

Lors du premier procès, Richard Bruno avait été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Il est le second cambrioleur, il avait réussi à prendre la fuite, le soir du 5 octobre 2017, avant d'être interpellé 12 jours plus tard, chez lui à Perpignan. Il n'avait pas fait appel non plus du verdict.

Françoise Malgouyres, l'épouse de Daniel Malgouyres, partie civile, a elle aussi témoigné de nouveau devant la cour d'assises, elle est maintenant convaincue que c'est bien son époux qui a tout orchestré pour la dépouiller.