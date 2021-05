Dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs individus ont pénétré dans la réserve à l'arrière du magasin situé à Aouste-sur-Sye à côté de Crest (Drôme). Ils ont dérobé ordinateurs, tablettes et téléphones portables.

Cambriolage nocturne à la FNAC de Crest : plus de 40.000 euros de préjudice

Les malfaiteurs étaient visiblement bien informés et leur casse était bien préparé. Au milieu de la nuit, plusieurs individus cagoulés ont découpé le bardage métallique à l'arrière de la FNAC de Crest, située précisément dans l'espace commercial Val de Drôme à Aouste-sur-Sye. Cela leur a permis d'entrer directement dans la réserve. Ils ont volé téléphones portables, tablettes et ordinateurs. Il faudra un peu de temps pour évaluer exactement le préjudice. La première estimation est de plus de 40.000 euros.

Ce vendredi matin, les techniciens en identification criminelle ont effectué des relevés sur place. C'est la brigade de recherches de Crest qui est chargée de l'enquête.