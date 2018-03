Limoges, France

C'est vers deux heures du matin ce lundi 5 mars que le système de télésurveillance de l'hypermarché de Limoges-Corgnac a permis de donner l'alerte à la police après plusieurs déclenchements d'alarme. Les policiers qui se sont rendus en quelques minutes sur place ont aussitôt repéré un individu montant la garde devant les réserves du magasin. Puis avec ses deux complices ils sont ressortis en tirant chacun deux énormes valises. Mais leur course s'est arrêtée nette avec l'intervention de la police.

De très jeunes cambrioleurs déjà connus des services de police

Deux des cambrioleurs n'ont que quinze ans et le troisième est âgé de 18 ans. Tous trois sont déjà connus des services de police et ils ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Lors de cette tentative de cambriolage ils ont tenté d'emporter dans leurs six valises un grand nombre de consoles de jeux , mais aussi des enceintes, des casques audio et des tablettes et dans un autre genre plusieurs packs de soda et une dizaine de bouteilles de whisky. L'enquête a permis de déterminer que l'un des jeunes de 15 ans était impliqué pour d'autres cambriolages dans ce même hypermarché.