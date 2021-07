Recrudescence des cambriolages à Mont-de-Marsan

Le commissariat de Mont-de-Marsan alerte sur une recrudescence des cambriolages. En ce moment, il y en a plusieurs par jour à Mont-de-Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes.

La bande de cambrioleurs visent les quartiers pavillonnaires à Mont-de-Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont

Les quartiers pavillonnaires visés

La bande de cambrioleurs visent les quartiers pavillonnaires, notamment dans le sud-est de Mont-de-Marsan et près de la rocade ou le long de la voie verte. Les coins calmes et sans trop de passage sont les plus touchés par ces cambriolages, qui ont lieu dans l'après midi ou en début de soirée.

Les cambrioleurs profitent des départs en vacances et de l'absence de personnes pour sévir. Ils volent les bijoux et les objets de valeur, parfois même les cartes d'identité. Ils seraient deux, l'un ferait le guet pendant que l'autre s'introduirait dans les habitations.

La police appelle à la vigilance des voisins

La police appelle à la vigilance de tous. Elle demande aux voisins d'ouvrir l'œil et de prévenir le commissariat s'ils aperçoivent des individus suspects. En cas de doute, les policiers conseille également d'appeler le 17.