Cambriolages à Coutances : "C'est inédit, on n'avait jamais connu ça "

Depuis le week-end du 19-20 août, une série de vols par effraction et de tentatives de vol a été constatée à Coutances. Au total, une quinzaine de commerçants et d'artisans ont été cambriolés, quelques uns en centre-ville mais c'est surtout la zone industrielle de la Mare et la zone commerciale toute proche qui ont été touchées. Certains commerces ont même été visités et volés deux fois.

ⓘ Publicité

"C'est très inhabituel, c'est même inédit à Coutances, on n'a jamais connu une série de cette ampleur-là", souligne le commandant de police Maurice Bonnefond du commissariat de Coutances.

Fonds de caisse et objets spécifiques

Dans certains cas , le ou les voleurs cherchaient de l'argent, des fonds de caisse. "C'est la police qui m'a accueillie à mon retour de congés le 21 août, soupire Sandrine, une commerçante de l'avenue Division Leclerc. Heureusement, chez moi, il n'y a pas eu trop de dégâts. Ils ont cassé la porte de mon bureau, volé l'écran de la caméra. Ils cherchaient des espèces. Chez ma voisine, ils ont volé 20 euros dans sa caisse, mais comme ils ont cassé sa porte d'entrée, il y en a pour 1800 euros de réparation !"

Dans d'autres, ce sont des objets spécifiques qui ont été dérobés, comme des pots catalytiques de camions ou des articles de pêche, avec des préjudices parfois de plusieurs milliers d'euros. Le chiffrage global est en cours.

Des patrouilles renforcées

Au regard de la pluralité des cambriolages, s'agit-il d'un voleur ou d'équipes différentes ? L'enquête est en cours, toutes les pistes sont étudiées pour l'instant, assure le commandant Bonnefond, qui appelle les commerçants à la vigilance.

"Il faut bien verrouiller les portes, portails et fenêtres, vérifier si le système d'alarme - ou les caméras s'il y en a - sont bien en place, ne pas avoir de fonds de caisse car ça incite les protagonistes à revenir, et puis si on voit quelque chose dans la journée, un véhicule qui tourne et que c'est inhabituel, on ne rêve pas ! Il faut nous appeler et relever l'immatriculation.

En attendant, la police multiplie les patrouilles, notamment la nuit et elle est épaulée par des renforts d'autres commissariats, en particulier la BAC de Cherbourg.

De son coté, la gendarmerie de Coutances n'a pas constaté de faits similaires, dans les communes alentours.