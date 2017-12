Montlouis-sur-Loire, France

C'est le cambriolage le plus simple du monde. Les voleurs attendent la nuit, choisissent une rue et essaient chaque porte une à une. Quand la poignée ne leur résiste pas, ils pénètrent dans l'entrée du logement et dérobent tout ce qui s'y trouvent, comme l'explique le capitaine Coppin.

Les cambrioleurs n'ont qu'à se servir et ça ne leur prend que quelques secondes.

Bien souvent, c'est là qu'on laisse son manteau, son sac avec à l'intérieur son portefeuille, parfois son portable ou sa sacoche d'ordinateur et bien sûr les clés de la voiture. Les cambrioleurs repartent donc au volant du véhicule. Tout ça ne dure que quelques secondes, sans faire aucun bruit ou presque, alors que les habitants sont endormis.

C'est sur Facebook que les gendarmes appellent à la vigilance

En 2 semaines, les gendarmes ont recensé une dizaine de vols de ce genre. Ils appellent donc les habitants de Montlouis à ouvrir l’œil et surtout à fermer leur porte. Depuis le début du mois, sur l'ensemble du secteur d'Amboise, tous modes opératoires confondus, 32 maisons de particuliers ont été visitées ainsi que 18 entreprises. On arrive donc à 50 cambriolages. Chaque année, ils sont plus nombreux pendant les fêtes, cette fois encore un peu plus que d'habitude.